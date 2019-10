VÍDEO El fill de la presentadora es cola en ple directe al telenotícies de la NBC

Moment divertit a la prestigiosa televisió nord-americana NBC News. Durant l'informatiu d'aquest dimecres, la presentadora Courtney Kube s'ha convertit en protagonista involuntària d'una situació del tot curiosa: el seu fill s'ha colat al plató en ple directe i ha aparegut en pantalla mentre ella estava explicant l'ofensiva turca al nord de Síria.En un primer moment, la periodista intenta no fer cas de la presència del petit. Ara bé, menys d'una frase després se n'adona que és impossible continuar com si no estigués passant res perquè el seu fill comença a tocar-la i reclamar la seva atenció. És en aquest moment quan Kube diu: "Perdoneu, el meu fill està aquí... televisió en directe!". El vídeo s'ha fet viral de forma immediata.

