VÍDEO Tejero, homenatjat 38 anys després del cop d'estat entre crits de «viva Franco»

Fuerza Nueva Andalucía va homenatjar l'ex-tinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Tejero el 24 de setembre en un restaurant de Vélez-Malaga. En el vídeo a què ha tingut accés eldiario.es es poden veure gloses a la figura del guàrdia civil colpista i tot plegat acaba amb un brindis entre crits de "viva Franco" i "arriba España".El president de Fuerza Nueva, Juan León Cordón, ressalta els "ideals" de Tejero, l'amor a Espanya "per sobre de tot" i la lleialtat al "jurament prestat", encara que això li hagi comportat "greus perjudicis" en la tasca de "combatre als enemics d'Espanya". També té unes paraules per a la seva esposa, a qui defineix com "esposa, mare, valenta i abnegada" i ressalta que ha sabut superar les dificultats "amb dignitat, silenci i sacrifici".El dinar està presidit per una gran bandera franquista i el motiu de l'homenatge, 38 anys després del cop d'estat, és mostrar "l'admiració per Tejero i el que representa". L'ex-tinent coronel va ser condemnat a 30 anys de presó per un delicte de rebel·lió l'any 1981. El 1993 ja va començar a sortir de la presó amb el tercer grau.

