Torra denuncia España Global per l'informe contra el procés

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dijous una querella contra Irene Lozano, secretària d'Estat responsable de l'anomenada España Global, per l'informe elaborat amb la idea de combatre els arguments de la Generalitat a l'exterior . L'informe La realitat del procés independentista, segons Torra, vulnera la presumpció d'innocència dels presos polítics i suposa un delicte de "calúmnies" pels raonaments que s'inclouen sobre els fets de la tardor del 2017 a Catalunya.En concret, el document -segons la denúncia- "atempta directament contra la presumpció d'innocència de les persones investigades o encausades" pels esdeveniments que es relaten en l'informe d'España Global. El memoràndum elaborat per Lozano es va fer públic el 14 d'agost, ja amb la vista posada en l'escenari posterior a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes."L'informe no és merament descriptiu ni objectiu, sinó que inclou nombroses opinions subjectives sobre els fets que van succeir a Catalunya l'1-O del 2017", destaca la querella de Torra, que acusa Lozano de "perjudicar" la imatge del país. L'informe insisteix que la comunicació de l'informe no només "vulnera" la directiva europea sobre la presumpció d'innocència, sinó que "pot suposar una interferència en el poder judicial" perquè "criminalitza" l'independentisme abans que el Suprem hagi dictat sentència.El relat que fa el memoràndum d'España Global de la tardor del 2017, segons la querella, "només es pot qualificar d'una veritable declaració de condemna per part d'una autoritat administrativa" -com seria el cas de l'organisme que dirigeix Lozano-, i inclou aspectes com "setge tumultuari" en referència al 20-S. En concret, la denúncia és per calúmnies, prevaricació i obstrucció a l'administració de justícia.

Denúncia de Torra Espanya Global by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor