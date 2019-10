La Generalitat ubicarà un centre de menors estrangers no acompanyats a Sant Fost, al Vallès Oriental

A #santfost hem de posar la realitat sobre la taula i deixar-nos de falses i interessades rumorologies.



El nostre municipi sempre ha estat obert, tolerant i d’acollida. Les santfostenques i els santfostencs som nascuts a molts indrets i crec que així ha de continuar sent. (FIL) — Carles Miquel 🎗 (@Carles_SF) September 29, 2019

L'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) ha difós un comunicat en què confirma que la Generalitat vol ubicar al municipi un centre on s'allotjaran 14 menors estrangers no acompanyats a partir de l'estiu que ve. El consistori argumenta que han preferit confirmar la situació per respondre les informacions "buides de fonament" aparegudes a les xarxes socials que, segons critiquen, tenen "l'objectiu de crear alarma social" i "la intenció de generar odi contra aquest col·lectiu de menors vulnerables".El comunicat explica que l'alcalde, Carles Miquel, va parlar amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, qui li hauria confirmat la ubicació, i també es va reunir amb la directora general de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i el cap de gabinet del conseller "per tal de concretar la informació i acabar amb especulacions".El consistori ha precisat que els joves que arribarien al municipi resideixen a Catalunya des de l’estiu del 2018, primer a Cabrera de Mar i després al barri de Sant Andreu de Barcelona, una circumstància que defensen que els fa estar integrats: "Són joves com poden ser els nostres fills. S’estan formant per aconseguir un futur laboral i personal com qualsevol altre". En aquest sentit, el comunicat afegeix: "L’única diferència entre els nostres fills i aquests menors radica en què aquests no han nascut a Catalunya, com molts de nosaltres, i han estat separats de les seves famílies, fugint de la pobresa, guerra, violència, i maltractaments, un fet que els converteix en un col·lectiu d’extrema vulnerabilitat".El text també demana que davant la situació actual "Catalunya i els seus pobles (un cop més), hem de demostrar que som un país d’acollida".Pel que fa a la integració dels joves, l'ajuntament defensa que "l’experiència està donant la raó al fet que petits nuclis de joves s’integren millor a la comunitat que no pas grans centres massificats on, aquests, mai tindran la sensació de llar". "Confiem en el bon criteri de la ciutadania del nostre municipi a l’hora de discernir les notícies falses que puguin estar circulant per xarxes socials.L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles es fa seves les preocupacions dels veïns, i té previstes més reunions amb la Generalitat per conèixer de primera mà el projecte educatiu i d’integració d’aquests menors que s’allotjaran al nostre poble i resta obert a tothom que vulgui apropar-se a fer qualsevol consulta".L'arribada dels joves ha estat protagonista al ple d'aquest dimarts. Centenars de persones s'han aplegat a les portes de l'ajuntament i molts han seguit la sessió des de la sala de plens. Tal i com informa El 9 Nou , hi ha hagut crits i tensió quan es debatia una moció de Sant Fost en Comú Podem, amb el suport de la resta de grups del govern, a favor de l’acollida dels menors immigrants.La portaveu d’Independents Units per Sant Fost i exalcaldessa, Montserrat Sanmartí, ha demanat que es faci un referèndum al municipi per decidir sobre l’obertura del centre. Un grup de veïns, per la seva banda, recull signatures contra l'obertura del centre de joves.

