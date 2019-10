Els independents i JxCat prenen a ERC l'alcaldia de Viladrau, a Osona

Canvi a l'alcaldia de Viladrau (Osona). Una moció de censura contra Margarida Feliu ha desallotjat ERC de l'alcaldia, gairebé quatre mesos després de ser proclamada alcaldessa. S'ha votat aquest dimecres en un ple extraordinari i ha prosperat amb els cinc vots a favor d'Independents Viladrau (IV) i de Junts per Viladrau.D'aquesta manera, Noemi Bastias, cap de llista del grup independent, s'ha convertit en la nova alcaldessa de Viladrau. Agafa el relleu a la republicana Margarida Feliu, que va revalidar l'alcaldia en les passades municipals. Al maig, ERC va treure 4 regidors, els independents 4 i JxCat 1. El regidor Jaume Tordera ha donat el vot a Bastias perquè es converteixi en la nova batllessa, tot i no entrar a formar part de l'equip de govern.La sala de plens estava a vessar. Un centenar de persones s'han concentrat per donar suport a cadascuna de les parts implicades en la moció. La divisió a la sala s'ha palpat tant a les intervencions dels portaveus com en els aplaudiments d'un bàndol o altre. De fet, d'ençà que es va saber que es presentaria la moció hi ha hagut una concentració de suport a Feliu, així com pancartes i rètols faltant al respecte a Tordera. A la sessió també hi havia els principals dirigents de les formacions en l'àmbit comarcal, així com el president del Consell Comarcal, Joan Carles Rodríguez (ERC).Durant les intervencions dels tres portaveus, Margarida Feliu, l'alcaldessa sortint, ha estat la més contundent i ha equiparat la moció de censura a l'aplicació del 155: "El 155 podria ser una llei legal, però tots sabem que no és legítima". En aquest sentit, ha dit que el text presentat aquest dimecres era "legal, però no legítim" al seu parer.

Margarida Feliu a Viladrau. Foto: Josep M. Montaner

Margarida Feliu i Jaume Tordera. Foto: Josep M. Montaner

Tordera i Bastias en acabar el ple a Viladrau. Foto: Josep M. Montaner

"Per nosaltres no hi ha cap motiu greu [per la moció de censura]", ha dit Feliu, mentre ha remarcat que "aquest camí divideix el poble" i que cal "valorar les seves conseqüències i pensar en la convivència".Ha llistat els projectes fets i ha remarcat les grans iniciatives que es queden al tinter: l'aprovació del POUM i la gestió de l'aigua. "Vuit anys és el temps adequat per fer el canvi que Viladrau necessita, i una moció de censura trenca aquesta feina", ha afegit. Tot i això, "deixem un ajuntament amb molts projectes endegats".També ha lamentat que "Viladrau continuarà tenint un govern en minora" i que espera conèixer "el veritable motiu de la moció de censura". "Esperem que no siguin interessos personals ni de partit", ha apuntat Feliu, remarcant que no sigui una cortina de fum per amagar els interessos de l'oligopoli de Viladrau per passar per davant del servei al bé comú.Finalment, Feliu ha desitjat "sort i encerts" al nou govern i ha estat especialment dura amb el regidor de JxCat, a qui -parafrasejant David Fernàndez- li ha dit que es veurien a l'infern.Per la seva banda, Bastias si bé ha remarcat que la moció de censura "no sona massa bé", és una "eina constructiva" i també significa "acord entre dues de les tres forces", "estabilitat" i "entesa". "No calen motius catastròfics", deia la nova alcaldessa, posant èmfasi que els fets i les actituds mostrades pel govern republicà han propiciat la moció.Bastias ha explicat que inicialment un govern conjunt no va arribar a bon port per l'ambició de Feliu d'ostentar el càrrec d'alcaldessa i així accedir a càrrecs supramunicipals. Durant aquests pocs mesos de legislatura, "Som Viladrau ha demostrat que no és capaç d'assolir actituds d'acord i concòrdia", ha afegit."Menys mal que [ERC] no ha tingut la majoria absoluta", ha deixat anar el regidor de JxCat Jaume Tordera a Feliu, després que l'alcaldessa sortint hagi apuntat que per només dos vots JxCat va entrar a l'Ajuntament.En aquest sentit, ha recordat que durant el darrer mandat van donar suport a ERC per donar "estabilitat i progrés". "Aquella confiança va anar desapareixent a final de mandat", ha relatat el regidor, remarcat que es van arribar a plantejar a trencar el pacte. Amb tot ha reconegut que el seu grup estava content per la feina feta conjuntament.Pel que fa al nou mandat, ha remarcat que en els darrers tres mesos han estat marcats pels "retrets, amenaces i la incapacitat de tirar endavant un projecte rigorós". "Això ha provocat la moció", ha destacat el regidor. Tot i mantenir-se a l'oposició, Tordera ha remarcat que volen ser al costat del govern per les millores del poble i mantenir-los la confiança fins a final de mandat.D'ençà que es va presentar la moció, hi ha hagut mala maror al municipi. A més d'una concentració de suport a Feliu, també van aparèixer cartells i pancartes contra el regidor Tordera, que tots els partits van condemnar en el seu moment.La darrera moció de censura a Osona va ser el novembre del 2017 a Sant Hipòlit de Voltregà . CiU i ERC van desallotjar el socialista Xavier Vilamala per la intensitat política que es va viure llavors i la postura del PSC.Fonts republicanes veuen amb perplexitat aquesta moció de censura i ho consideren com un moviment de JxCat de treure alcaldies a ERC. D'altra banda, després de les municipals, en municipis com Gurb, Sant Quirze de Besora o Tona, els republicans han arribat a acords per desbancar els postconvergents.

