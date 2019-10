L'Ajuntament de Barcelona delimita la nova superilla del Poblenou

L'Ajuntament de Barcelona té gairebé a punt el projecte per crear una nova superilla al Poblenou. Segons ha avançat Betevé, el consistori preveu vetar el trànsit de vehicles al carrer Almogàvers, entre Pamplona i Joan d'Àustria, i al carrer Zamora, entre Almogàvers i Pere IV.Els plànols del projecte dibuixen una T gegant que s'ubicarà davant del tanatori de Sancho d'Àvila. L'epicentre serà l'encreuament entre Almogàvers i Zamora, on s'hi crearà una nova plaça.L'objectiu de l'Ajuntament és donar continuïtat a la superilla del Poblenou, la primera que es va implantar en el mandat anterior, amb la implantació d'un espai verd que connecti el barri amb l'Arc de Triomf.Als trams pacificats d’Almogàvers i Zamora es deixarà un carril per als cotxes dels veïns i de serveis, i els vehicles hauran de circular a velocitat baixa.L'Ajuntament preveu enllestir el projecte el 2022 i hi destinarà una inversió total de 5,1 milions d'euros.

