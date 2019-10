El cap de la policia espanyola a Girona: «Serem sempre aquí tot i el menyspreu»

El cap de la policia espanyola a Girona, el comissari Luis César Suanzes, ha assegurat que seran "sempre aquí" tot i "la incomprensió i el menyspreu". "Vivim uns moments i unes circumstàncies on tota la societat a la que servim sap apreciar la inestimable tasca que realitzem en compliment dels mandats de la Constitució, les lleis i la justícia", ha afirmat Suanzes durant la celebració de la festa patronal del cos a Girona.Tot i això, subratlla que "no importa l'esforç i el sacrifici" perseguint l'objectiu de "servir sense més interès que la preservació del benestar dels demés". Durant l'acte, el subdelegat de l'Estat, Albert Bramon, s'ha referit a la imminència de la sentència, ha dit que espera que no sigui "revengista" ni "intimidatòria" i ha destacat que el judici s'ha fet "amb garanties". "Estic feliç perquè Espanya és un país democràtic", ha afegit.

