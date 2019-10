El govern de Colau veu «absolutament desproporcionats» els operatius dels Mossos per desnonar

ATENCIÓ Cops de porra dels @mossos contra les persones concentrades per evitar el desnonament del Bloc Llavors del Poble Sec. La policia s'emporta una dona, i s'espera confirmació oficial per saber si està detinguda o retinguda; informa @andreumerino https://t.co/xDTawp02sR pic.twitter.com/H7EgitnSQz — NacióDigital (@naciodigital) October 10, 2019

A Barcelona necessitem mossos per moltes tasques de seguretat. No entenem pq @MiquelBuch prioritza dispositius desproporcionats per desnonar families vulnerables, fent-li la feina bruta a fons voltors. Instem @govern a impulsar mediació en casos com aquest: mare amb 2 criatures! https://t.co/Gye8DSENfz — Ada Colau (@AdaColau) October 10, 2019



La regidora ha assegurat que l'Ajuntament atendrà totes les famílies que hagin estat desnonades aquest dijous i també ha demanat canvis legals per reduir la quantitat de persones que es queden al carrer. Per exemple, una modificació legal que acabi amb els desnonaments amb data oberta. De fet, aquesta pràctica ja està prohibida per llei, però els jutjats la continuen avalant.

L'Ajuntament de Barcelona ha sortit al pas de l'actuació dels Mossos d'Esquadra en tres desnonaments aquest dijous al matí a la ciutat. Dos -al Poble-Sec i al Gòtic- han pogut ser aturats gràcies a la resistència veïnal, mentre que un tercer al Raval s'ha acabat executant. En tots tres casos, la policia ha desplegat amplis dispositius per poder fer efectiva l'ordre del jutjat. Al Poble-Sec hi ha hagut cops de porra i una persona detinguda, acusada d'agredir un agent, mentre que al Raval també s'han produït càrregues contra les persones concentrades. "Són dispositius absolutament desproporcionats", ha valorat la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, en una atenció als mitjans.A través de Twitter l'alcaldessa, Ada Colau, també ha criticat l'actuació policial i ha criticat el conseller d'Interior, Miquel Buch, per "prioritzar dispositius desproporcionats per desnonar famílies vulnerables", per davant d'altres tasques de seguretat.Martín ha exigit a Buch i també a la consellera de Jutícia, Esther Capella, canviar les "directrius polítiques" en casos de desnonaments, reforçant els serveis de mediació entre veïns i grans propietaris. La regidora també ha demanat un canvi legal perquè els grans propietaris estiguin obligats a fer contractes de lloguer a les famílies desafavorides. Actualment, la llei 24/2015, ja plenament vigent, obliga els grans tenidors a oferir un lloguer social abans de desnonar.

