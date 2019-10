El govern espanyol avisa que no acceptarà «cap tipus de desobediència»

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha avisat aquest dijous que no "acceptarà cap tipus de desobediència" del Govern ni de la societat civil després de la sentència de l'1-O i ha admès que ho veu amb "preocupació". Sobre la desobediència civil, defensada ahir pel president de la Generalitat, Quim Torra , ha afirmat que "la llei no distingeix" i que "no és cap eximent"."Ja sé que hi ha moltes formes d'intentar burlar legalitat buscant-se coartades ideològiques", ha assenyalat Ábalos durant la seva visita al Saló Nàutic de Barcelona, on ha visitat els estands de Salvament Marítim i l'armada espanyola i en canvi no s'ha aturat al de la Generalitat, situat just al costat.Ábalos també ha respost al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ha titllat de "vergonyós" que la Junta Electoral Central (JEC) no es pronunciés sobre el discurs del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya aquest dimecres, i li ha demanat que es preocupi perquè "la institucionalitat funcioni".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor