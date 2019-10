Els votants de Cs suspenen el discurs de Roldán en què equiparava l'independentisme i ETA

La intervenció de la candidata de Cs, Lorena Roldán, en el debat de política general en què equiparava l'independentisme i ETA no va agradar gens al gruix de catalans i fins i tot els mateixos votants del seu partit li suspenen el discurs i valoren més els dels líders del PP i el PSC. L'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sobre aquell debat, feta pública aquest dijous , també destaca que el 75,2% de catalans que va seguir-lo creu que Roldán va ser demagògica.La dirigent de Cs és la pitjor puntuada en relació a totes les intervencions del ple, amb un 1,72, però ni tan sols els que van votar el seu partit el 2017 l'aproven, ja que li posen un 4,5 de mitjana. No només és l'única portaveu suspesa pels electors propis, sinó que aquests atorguen més nota al socialista Miquel Iceta (4,67), i fins i tot aproven el popular Alejandro Fernández (5,09).En relació amb les valoracions que obtenen en diferents àmbits Quim Torra i Roldán, el primer no obté una aprovació general, però les notes obtingudes per la cap de l'oposició són demolidores. Un 75,2% dels que van seguir el debat afirma que les seves intervencions són demagògiques, per sobre del 71,4% dels que ho van afirmar fa un any de la seva predecessora, Inés Arrimadas . Sigui com sigui, un 52,8% també creu que Torra va ser demagògic.Cap dels portaveus aconsegueix rebre un aprovat del gruix dels enquestats que van seguir el debat, però els que més nota aconsegueixen són els dirigents d'ERC, Sergi Sabrià, i de la CUP, Carles Riera, empatats amb un 4,61 i seguits del president de JxCat, Albert Batet (4,56), i de Torra (4,33). Per darrere, se situen Iceta (4,13), la presidenta de Catalunya en Comú-Podem, Jèssica Albiach (4,13), i ja lluny, Fernández (2,45) i Roldán (1,72).Es donen, però, situacions curioses, com que els votants de JxCat van valorar millor les intervencions dels dirigents d'ERC (6,65) i CUP (6,6) que la del seu dirigent, Alber Batet (6,41), així com els electors republicans posen millor nota a Torra (5,77) que a Sabrià (5,67). En la resta d'electorats, els portaveus dels respectius grups són els més puntuats.

Enquesta del CEO sobre el debat de política general 2019 by naciodigital on Scribd

