Marta G. Rivera, durant la seva ponència a les jornades d'emergència climàtica a la URV Foto: ACN

Un estudi elaborat per la investigadora de l'International Panel of Climate Change (IPCC), Marta G. Rivera, apunta que la dieta mediterrània és la més sostenible i eficient a nivell d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. En la seva ponència a les jornades Emergència climàtica i transició energètica organitzades per la Universitat Rovira i Virgili (URV), Rivera ha defensat que entre el 8% i el 10% de les emissions d'aquests gasos tenen a veure amb el malbaratament alimentari. Rivera ha exposat l'estudi titulat El canvi climàtic i la terra , i ha assenyalat que si s'aconsegueixen reduir aquests sobrants, hi haurà més terra que es podrà dedicar a usos com la bioenergia i la reforestació. Rivera també ha defensat que és "bàsic" frenar l'abandonament rural, ja que el sòl conreat permet capturar CO2, reduir incendis forestals i redistribuir la població.La investigadora ha concretat que l'agricultura i els usos del sòl suposen el 23% dels gasos d'efecte hivernacle que s'emeten a l'atmosfera, si bé el sòl per si mateix també té capacitat d'absorbir-ne una part. Segons ella, els motius que fan que l'agricultura generi canvi climàtic són la producció agrària, la nostra dieta i el malbaratament alimentari.Rivera ha apuntat que "no s'ha de deixar de consumir carn" per tal de frenar el canvi climàtic, en contra del que apunten algunes tendències. La ponent ha afirmat que la ramaderia té un impacte important en l'emissió de gasos contaminants, però que segons el tipus de ramaderia les conseqüències són diferents. Així, ha concretat que en l'extensiva, el 44% dels gasos que s'emeten són de metà, vinculats a animals rumiants, com vaques, bous i cabres. Amb tot ha indicat que el metà té una capacitat de generar escalfament global quasi 300 vegades superior al CO2, però que en canvi tan sols dura a l'atmosfera 10 anys, mentre que el CO2 s'hi està segles. Tot i això, ha expressat que més del 70% del consum de carn mundial és de pollastre i de porc.En aquesta línia també ha fet referència al malbaratament alimentari i ha dit que entre el 5% i el 10% del total d'emissions de gasos d'efecte hivernacle tenen a veure amb la transformació alimentària, especialment pel que fa al transport d'aliments. Per Rivera, es consumeixen molts productes d'altres llocs del món que integrem en la dieta i cal canviar cap a dietes més sostenibles i saludables. En aquest sentit ha afirmat que la mediterrània és la més sostenible, per sobre fins i tot de la vegana o la vegetariana.

