TV3 emetrà la prestigiosa «Eurovisió dels cors», que se celebra per primera vegada a l'Estat

TV3 i Catalunya Música emetran en directe el prestigiós concurs Let the peoples sing 2019, l'anomenada "Eurovisió dels cors" de la Unió Europea de Radiodifusió (UER) que se celebrarà per primera vegada a la història a l'estat espanyol aquest cap de setmana. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha aconseguit passar per davant de Radiotelevisió Espanyola (RTVE) i transmetrà en directe les dues gales del concurs, que comptarà amb la participació com a finalista del Cor de Noies de l'Orfeó Català.La presidenta de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, Mariona Carulla, i la consellera de la CCMA Rita Marzoa han donat la benvinguda a l'acte de presentació de "Let the peoples sing". Carulla ha manifestat l'"honor i l'orgull" d'acollir un "gran esdeveniment internacional" i que la candidatura que presenta Catalunya Música al concurs sigui el Cor de Noies de l'Orfeó.Marzoa, ha recordat el naixement de la idea de la candidatura de Barcelona durant l'edició del 2017 a Hèlsinki: "Vam decidir, juntament amb el conseller de Cultura Lluís Puig, que Barcelona podria ser una seu immillorable i que la CCMA podria entomar aquest repte majúscul amb els millors equips professionals". Marzoa ha qualificat l'esdeveniment de "gran oportunitat per a la internacionalització de la nostra cultura i del patrimoni català".A l'acte hi han assistit Antoni Herrera, subdirector general de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat; Montserrat Cadevall, presidenta de la Federació Catalana d'Entitats Corals, i Josep Vila i Jover, director del cor Veus - Cor Infantil Amics de la Unió.La directora del projecte Let the peoples sing, Virginie Robineau, ha assegurat que l'elecció de Barcelona com a seu de l'edició 2019 és "lògica i òbvia": "Catalunya Ràdio ha fet una feina fantàstica, els antecedents musicals i històrics de Catalunya i de la ciutat són tan sorprenents que és una oportunitat per a nosaltres i el lloc, un tresor arquitectònic que va ser creat per a cors. Què més necessitem?", ha dit a través d'un vídeo.El director del concurs, Àlex Robles, n'ha destacat l'"esperit participatiu, que és una de les característiques del cant coral, un cant en conjunt que pren molta força". Robles ha fet un repàs per la història del concurs, des dels seus inicis, l'any 1961, sota l'auspici de la BBC, amb un format de gravacions, molt radiofònic, fins a l'entrada de la UER i l'edició del 2017, a Hèlsinki, quan el concurs va adquirir "un format multimèdia de ràdio i televisió i amb la presència dels concursants".El director del Palau de la Música, Joan Oller, ha agraït la implicació de TV3 i Catalunya Música en "un acte de cant coral, l'expressió musical que ens va veure néixer", i ha posat l'accent en el "caràcter de festival i de gaudir de la música" que té l'esdeveniment, que "farà del Palau, aquest cap de setmana, encara més la casa dels cants".Per últim, la director del Cor de Noies de l'Orfeó Català, Buia Reixach, ha qualificat la seva candidatura per part de Catalunya Música de "gran repte" i ha explicat que estan vivint aquesta experiència com "un autèntic regal i un reconeixement a la feina que estem fent, un treball en equip, creient molt en el que farem i en per què ho fem".El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha destacat que Catalunya Música "és l'instrument més potent" tant per difondre internacionalment el patrimoni cultural català com per accedir també a concerts "de primer ordre internacional". Gordillo ha dit que "Let the peoples sing" posa la "cirereta" a un inici d'una "nova temporada de Catalunya Música, que hem començat amb vocació d'obertura a nous gèneres i amb noves formes de comunicar-los, per popularitzar-los encara més".El director de TV3, Vicent Sanchis, ha explicat que Televisió de Catalunya prepara "un gran programa fet per un gran equip, el mateix que va fer el concurs Oh Happy Day, amb doble emissió, amb senyal internacional presentat per Sara Loscos i Raquel Sans en anglès i Xavier Chavarria en català.

