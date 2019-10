Olga Tokarczuk i Peter Handke, premis Nobel de Literatura

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

La polonesa Olga Tokarczuk i l'austríac Peter Handke han estat designats aquest dijous com a guanyadors del Premi Nobel de Literatura 2018 i 2019, respectivament. La doble designació s'ha produït de forma extraordinària aquest any, després que el premi de l'edició anterior quedés vacant per un escàndol d'abusos sexuals Segons la resolució del jurat, Tokarczuk (Sulechów, 1962) ha estat premiada per la seva "imaginació narrativa" i una "passió enciclopèdica" en la seva escriptura, mentre que Handke (Griffen, 1942) ha desenvolupat un treball "influent" amb "enginy lingüístic" i ha explorat la perifèria de l'experiència humana.Tokarczuc, llicenciada en psicologia, va treballar als inicis de la seva carrera com a psicoterapeuta en una clínica de salut mental, fins que va abandonar aquesta feina per centrar-se en la literatura. Ha descatat en els gèneres de la novel·la, l'assaig, el teatre i la poesia, i ha rebut diversos premis al seu país. El proper 13 de novembre es publicarà en català la seva novel·la Cos, i en castellà estan publicades Los errantes i Sobre los huesos de los muertos.Handke és conegut internacionalment no només per la seva obra estrictament literària, sinó també pels seus posicionaments polítics. Especialment, després que en la dècada dels 90 es posicionés públicament contra la intervenció internacional a l'antiga Iugoslàvia, cosa que li va valer acusacions de simpatitzar amb la causa sèrbia, cosa que ell sempre va negar. Prèviament havia denunciat en diversos articles l'auge de l'ultradreta al seu país.Algunes de les seves obres més celebrades són La por del porter davant el penalty, Insults al Públic, La Gran Caiguda o Poema a la durada, totes elles traduïdes al català. Handke és també conegut per la seva trajectòria com a guionista cinematogràfic, amb col·laboracions en films com El cielo sobre Berlín o Falso movimiento, totes dues dirigides per Wim Wenders. També s'ha atrevit amb la realització, a La Ausencia o La mujer zurda.

