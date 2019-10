Alerta per una nova estafa bancària

Tornen els correus fent-se passar per La Caixa NI CAS, no cliquis enllaços ni omplis formularis amb les teves dades/contrasenyes RECORDA que la teva entitat MAI te les demanarà per mail #PHISHING pic.twitter.com/I7GhlpzENB — Mossos (@mossos) October 10, 2019

Tornen nous casos de phishing, la modalitat d'estafa a la xarxa per obtenir accés a dades personals. Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una nova onada de correus falsos que intenten obtenir accés al teu compte bancari. Aquesta vegada els correus enviats tenen com a remitent -fals- l'entitat bancària CaixaBank, però la policia catalana ja ha advertit que els bancs mai no et demanen les dades personals per internet.L'estafa consisteix a advertir la víctima que el seu compte està restringit temporalment, i que cal proporcionar les dades d'accés. Amb aquesta tècnica, els ciberdelinqüents et demanen actualitzar la teva informació personal i accedir al web amb el codi de validació: "En el correu sempre demanen el DNI i el número de PIN del compte per robar-te totes les teves dades", han explicat els Mossos aSegons afegeixen des del cos policial, per ara no consta cap denúncia sobre aquesta nova onada de phishing, i apunten que l'alerta des de les seves xarxes socials és una acció "preventiva" per advertir als usuaris que no caiguin en el parany.Els Mossos expliquen que són casos que es van reiterant amb petites modificacions en el cos del correu com, per exemple, canvis en alguna frase del contingut o en els enllaços a la pàgina falsificada.El phishing amb grans companyies com a esquer és una pràctica habitual. Un dels casos més recents va afectar els clients de la plataforma Netflix . A finals d'estiu Microsoft també va haver d'emetre una alerta per una estafa que deixava al descobert més de la meitat dels seus usuaris.A Catalunya, els Mossos d'Esquadra també advertien aquest mateix any d' un missatge perillós que corria per WhatsApp El phishing és un mètode que tenen els delinqüents de la xarxa per robar informació personal, ja siguin contrasenyes, targetes de crèdit o comptes bancaris. El seu procediment segueix un patró: enviar correus fraudulents (suplantant una identitat) per tal de redirigir-te a un lloc web fals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor