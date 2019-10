El TC suspèn la resolució del Parlament sobre l'autodeterminació i la reprovació de Felip VI

El Tribunal Constitucional ha suspès cautelarment els punts de la resolució del Parlament del 25 de juliol en què es referma en l'autodeterminació i torna a reprovar Felip VI . Els magistrats han admès a tràmit la impugnació del govern espanyol i han acordat notificar personalment al president de la cambra catalana, Roger Torrent, que "paralitzi" qualsevol iniciativa que suposi ignorar la suspensió.El ple del tribunal ha acordat suspendre part de la resolució, ja que l'executiu de Pedro Sánchez ha reclamat que s'apliqui l'article 161.2 de la Constitució que deixa sense efecte qualsevol llei, acord o normativa autonòmica impugnada per l'Estat.Les dues propostes van rebre el suport majoritari de la cambra catalana el passat 25 de juliol. El Parlament es va ratificar, llavors, en la defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació com a instrument d'accés a la sobirania de Catalunya. En la mateixa sessió, la cambra també va reprovar Felip VI.El punt sobre l'autodeterminació va rebre els vots a favor del bloc sobiranista -Catalunya en Comú Podem s'hi va sumar-, i els 20 vots en contra dels socialistes i el PP. Els 34 diputats de Cs es van absentar i no van votar. Pel que fa al punt sobre la reprovació del monarca, els comuns , PSC i PP s'hi van oposar i els taronges es van tornar a absentar.

