Lleuger ascens dels casos de discriminació atesos per l'Ajuntament de Barcelona

L'Oficina per la No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona (OND) ha atès 145 casos entre el gener i l'agost del 2019, una xifra que representa un lleuger augment respecte del mateix període de l'any passat, quan en va atendre 136. El 40% dels casos registrats enguany tenen a veure amb discriminacions xenòfobes o racistes i un 24% tenen caràcter LGTBIfòbic. Un fet que el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, no considera casual. "Les persones LGTBI i les racialitzades són els col·lectius diana assenyalats per l'extrema dreta", ha assegurat, en una roda de premsa al Centre Cívic Pati Llimona.El regidor ha volgut llençar un missatge a “l’extrema dreta institucional”, a qui ha responsabilitzat de les discriminacions racistes i homòfobes. “No hi haurà impunitat i anirem fins al final en cada un d’aquests casos”, ha dit. Dels 145 casos atesos, el 31% han derivat en assessorament jurídic a les víctimes i dos en una personació de l’Ajuntament com a acusació popular en causes judicials. Totes dues tenen origen en dues agressions homòfobes. La primera, per l’agressió a un noi gai al metro d’Urquinaona i l’altra per insults i vexacions a una parella de lesbianes a la Verneda.Serra també ha explicat que l’Ajuntament treballa per establir un codi sancionador que permeti penalitzar els responsables de les discriminacions ateses. En paral·lel, l’Ajuntament també aposta per la formació en drets humans als treballadors de recintes on s’hagin produït discriminacions. Per exemple, recentment se n’ha iniciat una als empleats d’una discoteca –de la qual no s’ha revelat el nom- després que un vigilant de seguretat el fes fora per ser negre.L’Ajuntament insisteix que els casos atesos per l’OND no representen la globalitat de Barcelona i alerta que continua una tendència d’”infradenúncia”. Serra atribueix al fenomen a la poca confiança de les víctimes en els cossos policials o la judicatura i defensa que l’OND pot ser una bona eina per denunciar.Dels 145 casos atesos durant els primers vuit mesos del 2019, el 28% estaven relacionats amb danys a la integritat moral i el 10% amb la integritat física.Ara queda per veure amb quines dades tanca l’any l’OND. El 2018 va acabar amb 224 atencions. Com enguany, el racisme i a LGTBIfòbia van ser els principals motius de discriminació. El 57% dels casos es van produir en espais privats, mentre que el 43% van ser a l’espai públic. Pel que fa al perfil de víctimes, el 58% van ser homes, el 36% dones i el 6% de gènere no binari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor