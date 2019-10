La crisi climàtica provocarà una invasió de mosquits, manca d'aigua i més calor al Mediterrani

La crisi climàtica afectarà tot el planeta i en el cas del Mediterrani facilitarà la invasió de mosquits capaços de transmetre malalties i una manca d'aigua, tot plegat juntament amb una pujada de les temperatures que ja ha augmentat un 20% més que la mitjana mundial. Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen de l'informe Els riscos vinculats als canvis climàtics i ambientals a la regió mediterrània (el podeu llegir a la part inferior d'aquesta notícia) que s'ha presentat aquest dijous a Barcelona en el marc del IV Fòrum Regional.Segons el document, l'augment de les temperatures i els "successos climàtics extrems com les inundacions" afavoriran la potencial transmissió de malalties a través dels mosquits i l'actual invasió del mosquit tigre pot incrementar-se. L'informe també detalla més conseqüències del canvi climàtic, com ara migracions massives o més pressió sobre recursos clau com l'aigua, que poden derivar en conflictes. En el cas del Mediterrani es preveu una disminució significativa de la disponibilitat d'aigua dolça en les pròximes dècades que afectarà uns 250 milions de persones.De la mateixa manera, l'estudi també alerta que l'escalfament de l'aigua del mar afavorirà l'aparició d'especies invasores provinents d'aigües més càlides. A això cal sumar-li els efectes de la contaminació i la sobrepesca, que juntament amb la calor pot fer reduir la mida dels peixos i extingir-ne diverses espècies.La demanda d'aliments augmentarà a causa del creixement de la població, i sorgirà una escassetat quan disminueixin les collites, el rendiment de la pesca i el bestiar. El 90% de les poblacions de peixos comercialitzades ja estan sobreexplotades a la Mediterrània, i es preveu que el pes corporal màxim mitjà dels peixos es reduirà fins a un 49% per al 2050.La qualitat de gran quantitat de cultius també disminuirà després de l'escalfament, ja que el cicle fenològic s'escurça (com és el cas de la vinya). És probable que augmentin els desequilibris regionals en matèria de seguretat alimentària, associats a una major dependència de les importacions d'aliments.La salut humana també està en perill: s'espera que les malalties i morts relacionades amb la calor siguin més freqüents, especialment a les ciutats, a causa de l'efecte de l'illa de calor, i per als grups de població vulnerables, com la gent gran, els joves i els més pobres.L'informe també indica que a la regió del Mediterrani l'escalfament és més intens que al conjunt del planeta. Concretament, el document diu que les temperatures "són aproximadament 1,5 graus superior a les de l'època preindustrial i més altes a les de les tendències mundials en matèria d'escalfament". En altres paraules, això vol dir que la temperatura a la regió ha augmentat un 20% més que la mitjana mundial. Si no hi ha canvis radicals, els cinetífics que han elaborat l'estudi alerten que la temperatura pot pujar 2,2 graus més d'aquí a 20 anys.Des del 2015, una xarxa de més de 80 científics de tota la regió euromediterrània (xarxa Medecc) ha estat elaborant un informe pioner i innovador que suposa la major avaluació científica sobre el canvi climàtic i mediambiental a nivell regional a la Mediterrània. Segons l'informe, la regió mediterrània "és un dels principals focus de canvi climàtic al món, i necessita, més que mai, una forta mobilització col·lectiva per fer front al desafiament que es planteja. No obstant això, a causa de la falta d'informació exhaustiva i precisa a dia d'avui, s'ha endarrerit el procés". Malgrat els nombrosos estudis científics que s'han realitzat, "no ha existit fins ara una síntesi coherent a nivell regional", fins i tot havent-se dut a terme diverses avaluacions de riscos.La Unió per la Mediterrània (UpM), en cooperació amb el Pla Blau (Centre d'Activitats Regionals del UNEP / MAP), dóna suport a aquesta avaluació científica del Medecc sobre els impactes del canvi climàtic i ambiental a la conca mediterrània, després de la crida feta pels ministres de medi ambient dels estats de la UpM el 2014. Medecc contribueix a l'aplicació de l'Estratègia Mediterrània per al Desenvolupament Sostenible (MSSD) 2016-2025 del sistema de la Convenció de Barcelona del Pla d'Acció per a la Mediterrània.Les conclusions de l'informe s'han presentat aquest dijous públicament durant el quart Fòrum Regional de la UpM. L'informe final es presentarà el 2020 en una reunió dels ministres de medi ambient dels estats membres de la UpM.A continuació podeu llegir l'informe:

Els riscos vinculats als canvis climàtics i ambientals a la regió mediterrània by naciodigital on Scribd

