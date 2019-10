​Aragonès titlla de «vergonya» que la Junta Electoral «calli» davant del discurs polític de la Guàrdia Civil

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dijous que és una "vergonya" que el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya s'hagi posicionat "políticament a favor d'una determinada ideologia" i que la Junta Electoral Central (JEC) "calli". Durant una intervenció al ple del Parlament, Aragonès ha ironitzat que el lema de la campanya del 10-N del PSOE "s'assembla molt" a l'històric lema del cos policial Todo por la patria.El número dos del Govern ha fet una crida a la ciutadania a mobilitzar-se "pacíficament" i "transversalment" si la sentència de l'1-O els genera "indignació". A pocs dies perquè el Tribunal Suprem (TS) la faci pública, Aragonès ha reiterat que l'octubre de 2017 no hi va haver "cap tipus de violència" i que no hi ha "indicis" per parlar dels delictes de rebel·lió i sedició. "L'única sentència justa és l'absolució", ha apuntat.El també coordinador nacional d'ERC ha dit que al Govern li "pertoca" canalitzar políticament el "descontentament" de la ciutadania amb "propostes institucionals". Així ha defensat treballar per garantir els drets fonamentals així com els civils i polítics i ha apel·lat a l'esperit de la mobilització tranversal del 3-O de 2017.

