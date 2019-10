Dos detinguts per estafar 30.000 euros a clients d'apps i webs de compravenda

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Mataró dos homes, de 22 i 34 anys, per presumptament estafar per valor de més de 30.000 euros a clients de webs i apps de compravenda, ha informat aquest dijous la policia catalana en un comunicat.Els estafadors acordaven comprar un producte, i donaven l'adreça d'un local per al lliurament, , on les víctimes es trobaven amb un home amb roba de treball que deia ser treballador de l'empresa compradora. Allà es descarregava la mercaderia i posteriorment el fals treballador els acompanyava a la suposada seu de la empresa per efectuar el pagament, on els feia esperar a la porta. Passats uns minuts, i sense que ningú sortís, les víctimes començaven a sospitar que es tractava d’un frau com comprovaven a posteriori. Els locals on els desplaçaven tenien una segona, per on marxava l'estafador.Els estafadors sol·licitaven diferent tipus de gènere, tot i que la majoria eren productes relacionats amb el cultiu de marihuana, i els Mossos treballen amb la hipòtesi que la finalitat de les estafes era instal·lar un cultiu extensiu de marihuana.El total de casos consumats han estat 15 per un import total de 31.294 euros i han estat comesos a Catalunya i al País Valencià. Els autors van ser detinguts in fraganti quan estaven cometent l'estafa número 16 per un import de 14.673 euros. Els investigadors no descarten que s'hagin produït més fets i que no hagin estat denunciats.Els detinguts, un dels quals acumula més de 30 antecedents policials, van passar a disposició judicial el 4 d'octubre davant el jutjat en funcions de guàrdia de Mataró, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

