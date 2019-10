La duresa de la sentència de l'1-O irromp a la premsa internacional

Que representen aquest diaris...

14 d'octubre de 2019

Països poderosos, USA, Gran Bretanya, França, Alemanya, diuen la noticia i la seva opinió, pero no hi ha cap declaraciño dels seus governs respectius, doncs no hi ha suport internacional i el que faiguin el independentistes, com si volen estar al carrer eternament, s´els hi bufa, ja veurem el que duren al carrer, ja que molts tenen de treballar, sino no cobraran el sou a fi de mes, i amb l´opció de que l´empresari pot fer-los fora en el cumpliment de anar a treballar, es a dir ho tindra més facíl, ja veurem qui guanya o perdre la feina i el estatus social, o la independencia...