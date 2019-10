Espanya veta Catalunya en un programa de l'OCDE sobre sostenibilitat

La delegació de la Generalitat a França ha rebut una invitació per sumar-se a un programa de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) sobre l'Agenda 2030 en l'àmbit local i regional, però Espanya ha vetat la participació catalana en aquesta iniciativa. L'OCDE han titllat d'"insòlita" la decisió del govern espanyol, tot i que no s'hi oposaran, segons fonts del departament.El Ministeri d'Exteriors s'ha oposat a la participació del Govern perquè no ha establert encara "un mecanisme de coordinació territorial sobre aquesta política de sostenibilitat", segons una correspondència amb el departament d'Acció Exterior avançada pel diari Ara , i que ha comprovat també l'ACN.La delegació catalana a París va aprofitar per parlar amb l'ambaixador espanyol davant l'OCDE, Daniel Camós, durant la invitació a la iniciativa d'intercanvi de bones pràctiques per implementar els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU a escala subestatal. Aquest s'hi va negar i va argumentar que el govern espanyol va emetre un recurs contra la reobertura de les delegacions catalanes a l'exterior . "No tindria molt sentit que jo em reunís amb vostè com a cap d'una delegació que ha sigut recorreguda pel govern que represento", va argumentar l'ambaixador espanyol.Amb aquesta negativa, el departament d'Exteriors es va posar en contacte amb el ministeri que dirigeix el ministre Josep Borrell per queixar-se. A meitats de setembre, el secretari general tècnic, José Maria Muriel Palomino, va respondre que, "malgrat ser una proposta d'interès", la participació de Catalunya en aquest programa era "prematura" perquè en l'àmbit estatal encara no s'havia "completat el desenvolupament" de l'Agenda 2030.

