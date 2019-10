El Col·lectiu Praga denuncia que la prohibició dels llaços grocs en edificis públics vulnera drets fonamentals

El Col·lectiu Praga ha denunciat aquest dijous que l'ofensiva de la Junta Electoral Central (JEC) per prohibir estelades, llaços grocs i altres símbols en edificis públics vulnera els drets fonamentals, tant quan s'està en període electoral com quan no s'hi està. Aquest col·lectiu de juristes i acadèmics considera que la prohibició atempta contra la llibertat d'expressió tal com està formulada en el dret internacional i a la pròpia Constitució, vulnera rets individuals dels representants polítics i els treballadors pública i suposa una "afectació injustificada" a l'opinió pública lliure i al pluralisme polític, "elements essencials en les democràcies".Des del col·lectiu recorden que tant en Tribunal d'Estrasburg com el Tribunal Constitucional emparen el dret de protesta i la llibertat d'expressió i, per tant, critiquen la "intromissió contínua" de la JEC en els processos electorals "reincidint en una interpretació que amplia injustificadament el principi de neutralitat política dels poders públics". Davant d'aquest "abús", l'associació considera que les estelades, els llaços i la resta de símbols prohibits "són elements reivindicatius i de protesta" d'una part de la societat i que "en cap cas" tenen connotacions de violència ni d'odi, i tampoc poden ser censurats com a partidistes.De la mateixa manera, el Col·lectiu Praga afirma que estendre una "interpretació desproporcionada" del principi de neutralitat política de les administracions fora dels períodes electorals -com és el cas actual, ja que la JEC ha ordenat retirar pancartes i llaços grocs abans de començar la campanya electoral del 10-N- és "perniciós" per a la societat. "Les administracions públiques han d'actuar amb objectivitat, però no hi ha cap norma que digui que s'han de regir pel principi de neutralitat política", recorda l'associació de juristes.De la mateixa manera, denuncien que el TSJC no ha ponderat els interessos generals amb els individuals de terceres persones. És a dir, el tribunal ha prioritzat els interessos d'una associació com Impulso Ciudadano per davant dels del Govern, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, i els interessos col·lectius de bona part de la societat catalana. Això, argumenten, suposa una vulneració de la llibertat d'expressió tant en el seu vessant individual com col·lectiu i una afectació a l'opinió pública lliure i al pluralisme polític.

