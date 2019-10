Salut assegura que vetlla perquè el català sigui la llengua vehicular al sistema sanitari

.@salutcat sempre vetlla perquè el català sigui llengua vehicular al nostre sistema sanitari. És la nostra responsabilitat cara els professionals i usuaris. No és acceptable que una queixa, que estem estudiant, es tradueixi en amenaces als professionalshttps://t.co/PfuBThlgqG — Alba Vergés Bosch 🎗 (@albaverges) October 9, 2019

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que el Departament sempre vetlla perquè el català sigui la llengua vehicular al sistema sanitari. Ho ha dit arran d'un incident ahir al CAP de les Corts per la queixa d'una pacient, que no va ser atesa en català. Vergés ha ressaltat que s'està estudiant la denúncia, però ha advertit que aquestes queixes no es poden traduir en "amenaces als professionals".La queixa, que va transcendir la setmana passada, era de la mare d'una noia amb discapacitat intel·lectual que no va ser atesa en català al CAP de les Corts. En declaracions a, Mercè Bolufer va explicar que la seva filla només parlava en català i que la metgessa tan sols els va oferir fer la visita en castellà o anglès. "El que més greu em va saber no va ser només que es vulneressin els nostres drets lingüístics, sinó que es vulneressin els drets de la meva filla", lamentava la dona.Davant d'aquest cas i d'altres que han anat sortint en aquests últims mesos, Salut insisteix que treballa per trobar solucions. Fonts del Departament consultades per aquest diari apunten que les denúncies i queixes per discriminació lingüística en el sistema de salut són poques, però tot i així insisteixen que totes elles són "importants" i "preocupants". Les mateixes fonts asseguren que, malgrat les dificultats, s'està treballant per aconseguir "no que siguin poques, sinó que siguin zero".A través d'un comunicat d'ahir al vespre , Salut reitera que el Departament és el responsable de vetllar perquè el català sigui la llengua vehicular a tot el sistema sanitari i, amb aquest objectiu, la conselleria facilita als professionals el coneixement de la llengua i ofereix informació i un curs gratuït de català per als estudiants de fora de Catalunya que venen a fer la residència.

