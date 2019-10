El PP surt en defensa del cap de la Guàrdia Civil i considera «impecable» el seu discurs

El PP català ha donat avui un suport sense matisos a les paraules del general cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, que ahir va fer un discurs molt bel·ligerant en la la festivitat del cos que ha aixecat una forta controvèrsia . Cayetana Álvarez de Toledo,cap de cartell del partit per Barcelona en les eleccions del 10-N, ha afirmat que les paraules del militar van ser "impecables" en defensa de "l'ordre constitucional i la legalitat". La dirigent conservadora ha comparegut després de la trobada mantinguda avui per la direcció del partit amb representants de sindicats policials.Álvarez de Toledo ha assegurat que "hi ha hagut quaranta anys de replegament de l'Estat a Catalunya" i "un intent sistemàtic d'expulsar les forces constitucionalistes del territori". Això implica també donar un suport a les forces de seguretat de l'Estat, que ha de ser moral i material, proposant mesures com l'equiparació salarial i l'establiment d'un plus territorial com existeix al País Basc. Ha denunciat que, segons els han explicat els membres dels sindicats i associacions policials, "el sistema està fet per desmotivar que els policies vinguin a treballar aquí".Sobre la controvèrsia encetada per les paraules del cap de la Guàrdia Civil i el fet que la delegada del govern, Teresa Cunillera, demanés disculpes a la policia catalana , Álvarez de Toledo ha dit que no ho entenia i ho trobava "insòlit" i ha aprofitat per carregar contra els Mossos per haver marxat de l'acte . "Són els Mossos els qui han de demanar disculpes", ha sostingut.La diputada s'ha referit a l'elaboració que està fent el PP d'un llibre blanc que vol ser un programa alternatiu per a Catalunya. Un dels seus capítols afecta a la seguretat. "Espanya ha de començar a prendre's seriosament a ella mateixa". Ha reclamat més efectius policials per a Catalunya.Ho han dit després de la reunió que Alejandro Fernández, president del PP català, Álvarez de Toledo i la diputada Ana Vázquez han mantingut amb representants de sindicats dels diversos cossos policials a la seu del partit al carrer d'Urgell. També hi ha estat present l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya María de los Llanos de Luna, que és la número dos a la candidatura del PP per Barcelona el 10-N.A la reunió han assistit membres de l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils, de Justícia per a la Guàrdia Civil, de l'Associació de la Guàrdia Civil Professional i de la Unió General de Guàrdies Civils. Pel que fa a la Policia Nacional, hi han participat representants del Sindicat Professional de Policia, del Sindicat Unificat de Policia, de Justícia Policial, de la Unió Federal de Policia i de la Confederació Espanyola de Policia.Dels Mossos, hi han assistit membres de l'Associació de Policies a Catalunya, de la Central Sindical Independent de Funcionaris, de la Unió de Mossos per la Constitució i de l'Associació de Policies Autonòmics per la Passarel·la. No hi ha assistit cap representant dels sindicats més representatius del cos, que són presents en el Consell de la Policia.Per part de la Guàrdia Urbana hi eren presents la Central Sindical Independent de Funcionaris i el Sindicat de Policies Locals i Cos de Mossos d'Esquadra.

