Marlaska rebaixa la tensió als Mossos i lloa la coordinació entre les policies

El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande Marlaska, ha volgut relaxar la tensió repartint elogis als Mossos i sense dubtar de la seva "lleialtat a la llei". Tot el contrari. En una entrevista a El Món a RAC1, Marlaska ha apuntat que "el nivell de confiança i coordinació entre els cossos, Conselleria i Ministeri de l'Interior és immillorable", però ha evitat pronunciar-se sobre el discurs del general Garrido , el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, a la celebració del dia de l'institut armat. A la pregunta de si ha contactat amb el general, Marlaska ha afirmat que parla "amb tota la gent que treballa amb mi amb l'assiduïtat que requereixen les circumstàncies".Marlaska ha esquivat les preguntes més incòmodes sobre Garrido i s'ha desentès de la polèmica entre cossos policials a l'acte de la Guàrdia Civil d'aquest dimecres, on la cúpula dels Mossos va abandonar l'acte, ofesa pels discursos. "Avui, com no pot ser d'altra manera, els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia espanyola són cossos absolutament responsables i professionals", ha explicat reiteradament en l'entrevista.No han faltat els elogis als Mossos d'Esquadra per rebaixar la tensió i el seu malestar. El ministre ha declarat que el cos policial "sempre ha estat, està i estarà en el camp de la convivència, la llibertat i la seguretat, i de garantir-ho per a tots". Ho ha reiterat en paraules de Pedro Sánchez i ha afirmat que ell també considera que els Mossos d'Esquadra són un cos policial "exemplar" i que "la coordinació amb la resta de cossos també ho és".Pel que fa a les declaracions de Ciutadans, que asseguren que la presó de Lledoners és un hotel, el ministre ha assegurat que no coneix "cap presó que sigui un hotel".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor