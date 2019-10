​La policia denuncia un local de València per vendre garrafó, una infracció molt greu

La Policia Local del districte del Marítim de València ha denunciat per infracció molt greu, que podria comportar una multa de 30.000 euros, un local dels voltants de la plaça del Cedre per acumular centenars de botelles d'alcohol sense el corresponent precinte fiscal ni registre sanitari, segons informa el Diari la Veu Segons ha informat la Policia Local en un comunicat, s'ha denunciat el propietari del negoci per exercir activitats presumptament il·legals i obstruir suposadament la inspecció dels agents.Els fets es van iniciar el passat 27 de setembre quan una patrulla de la Unitat de Convivència i Seguretat va realitzar una inspecció d'un establiment dels voltants de la plaça del Cedre en la qual va observar 13 botelles d'alcohol que no tenien el corresponent precinte fiscal per a begudes alcohòliques.La patrulla de la Policia Local va sol·licitar aleshores realitzar una inspecció del magatzem i allà va trobar 530 botelles més, de les quals 396 no tenien el precinte fiscal i 134 no tenien número de registre sanitari.En preguntar a l'encarregat per la procedència de les botelles, es va negar a facilitar-la, segons la Policia Local.Els agents que van intervenir en el servei van decomissar les 13 botelles, el contingut de les quals s'està analitzant per part dels serveis sanitaris.

