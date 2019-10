Mor el conductor d'un camió en un accident a l'AP-7, a Ulldecona. Per causes que s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i s'ha incendiat https://t.co/RQxH2h819V pic.twitter.com/V7TykohZru — NacióDigital (@naciodigital) October 10, 2019

L'accident ha provocat el tall de l'AP-7 en els dos sentits de la marxa. Foto: SCT



El camió ha sortit de la via i s'ha incendiat. Foto: SCT

El Servei Català de Trànsit informa que el conductor d’un camió ha mort en una sortida de via a l’AP-7 a Ulldecona El sinistre mortal ha tingut lloc al punt quilomètric 337 de l’AP-7, a l’altura d’Ulldecona (el Montsià). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 07.26 h.Per causes que encara s'estan investigant, un camió ha sortit de la via i posteriorment s’ha incendiat. A conseqüència de l’accident, ha mort el conductor del camió.Arran de la incidència, s’han activat set patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques).Quant a l’afectació viària, l’AP-7 es troba tallada en aquest punt en els dos sentits de la marxa, a conseqüència de l’incendi.Amb esta víctima, són 143 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

