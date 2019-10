Els 10 espectacles de la Fira Mediterrània de Manresa que no et pots perdre

Manresa ja està preparada per viure una nova edició de la Fira Mediterrània , un esdeveniment que pretén fer d'altaveu de totes aquelles propostes artístiques que utilitzen l'arrel, la tradició i la cultura popular com a motor creatiu i que tindrà lloc els dies 10, 11, 12 i 13 d'octubre.Enguany, el certamen posarà l'accent en una arrel creativa que no viu aliena a la realitat que ens envolta i que, a partir de cultura popular i tradicional, pot parlar políticament d'avui. En aquest sentit, la 22a Mediterrània posarà especial èmfasi en l'intercanvi, la interrelació i la intersecció entre la tradició i la contemporaneïtat, i s'articularà sota els conceptes "mirades", "joves" i "gènere".Des dehem fet una selecció de deu espectacles imprescindibles per gaudir de la Fira. Per veure la programació sencera podeu visitar aquest enllaç , i per saber les propostes que recomanem des del diari, us convidem a seguir llegint.

