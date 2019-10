Ciutadans, en caiguda lliure, segons el «El Mundo»

El PSOE va a la baixa, Podem es recupera, el PP es dispara i Ciutadans s'estampa. Aquest és l'escenari, a grans trets, que dibuixa el sondeig continuat que publica avui el diari El Mundo . Les quatre enquestes publicades per aquest diari des de les eleccions del 28-A mostren aquesta tendència i com cada partit va ocupant el seu espai quan tot just falta un mes per a les noves eleccions al Congrés dels Diputats.El principal perjudicat seria Ciutadans. Els d'Albert Rivera, que actualment tenen 57 escons, podrien caure fins als 22 i quedar relegats com a cinquena força, superats pels ultres de Vox que n'aconseguirien 28. A les antípodes dels taronges hi ha el PP, el més beneficiat dels comicis convocats per Pedro Sánchez. Els de Pablo Casado semblen haver-se estabilitzat a tocar dels 100 escons, una trentena de diputats més que els 66 que tenen ara mateix.A la banda esquerra, totes les enquestes situen el PSOE com a vencedor de les eleccions, però no totes apunten que surti reforçat del 10-N. Tot i estar ja de ple en precampanya, Sánchez sembla haver tocat sostre amb els 123 diputats de l'abril i les noves eleccions el podrien deixar igual o amb un diputat més. Tot i així, res fa pensar que pugui ampliar la distància amb el seu principal perseguidor, el PP.Podem també perdria escons i dels 42 que té ara podria caure fins als 35, però les enquestes mostren una lleugera recuperació en intenció de vot. No recuperaria el nivell de representació que va obtenir a l'abril, però sí que aturari la sagnia que se li pronosticava fa poques setmanes. El nou partit d'Íñigo Errejón, Més País, que va irrompre amb força a les enquestes la setmana passada, comença a estabilitzar-se als 6 diputats.El 10-N deixaria una victòria del bloc d'esquerra però perdria escons. La suma del PSOE i Podem arribaria als 158 escons, molt lluny dels 176 de la majoria absoluta, i caldria de nou el vot dels independentistes catalans (15 d'ERC i 7 de JxCat) i bascos (6 del PNB i 2 de Bildu) per poder formar govern. Després de la sentència de l'1-O, un escenari amb el suport explícit o via abstenció de l'independentisme al PSOE és poc probable.Sigui com sigui, la dreta no té prou suports per constituir-se com a alternativa de govern: PP i Ciutadans no sumen ni amb el suport de Vox. Un pacte que sí que obtindria les majories necessàries seria la gran coalició del bipartidisme: un pacte d'estat entre PP i PSOE. Ara com ara, aquest escenari és poc probable si atenem a les paraules de Pedro Sánchez aquests últims dies, on ha deixat clar que no vol fer camí amb partits que pacten amb l'extrema dreta. Un missatge per a PP i Cs.

