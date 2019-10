Ampli dispositiu dels Mossos per desnonar sis famílies a Barcelona

⚠ Desnonament LLAVORS ARA ⚠



6 furgones fora, 50 persones al portal resistint. Necessitem ajuda des de fora!



Volen desnonar 6 famílies però no ho permetrem!



Comparteix i vine a Lleida 38#BlocLlavorsEsQueda pic.twitter.com/Q73g27rXpB — Sindicat de Barri - Poble Sec (@sindicatdebarri) October 10, 2019

S'han negat a negociar. Volen executar. Totes atentes!#BlocLlavorsEsQueda — Bloc Llavors (@blocllavors) October 10, 2019

ATENCIÓ Cops de porra dels @mossos contra les persones concentrades per evitar el desnonament del Bloc Llavors del Poble Sec. La policia s'emporta una dona, i s'espera confirmació oficial per saber si està detinguda o retinguda; informa @andreumerino https://t.co/xDTawp02sR pic.twitter.com/H7EgitnSQz — NacióDigital (@naciodigital) October 10, 2019

🔴URGENT🔴



La comitiva judicial es nega a negociar i pretèn executar el desnonament de la Tamara a Sant Bartomeu 6 del #Raval amb agents de l'Arro.



📢NECESSITEM MÉS GENT PER A PROTEGIR LA PORTA!!#LaRevolucióDelFlow pic.twitter.com/MpuMKA5ioa — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) October 10, 2019

Carrer Lleida tallat pel desnonament. Foto: Andreu Merino

Dos desnonaments més



El del carrer Lleida no és l'únic intent de desnonament aquest dijous a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra també s'han desplaçat a dos punts més de la ciutat, als carrers Obradors i Sant Bartomeu a Ciutat Vella.



En el primer cas els jutjats han emès una ordre de desnonament contra una dona. L'ordre era amb data oberta des de l'1 d'octubre, una pràctica prohibida per llei però que els jutjats continuen permetent. El del carrer Lleida no és l'únic intent de desnonament aquest dijous a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra també s'han desplaçat a dos punts més de la ciutat, als carrers Obradors i Sant Bartomeu a Ciutat Vella.En el primer cas els jutjats han emès una ordre de desnonament contra una dona. L'ordre era amb data oberta des de l'1 d'octubre, una pràctica prohibida per llei però que els jutjats continuen permetent.

Les sis famílies que ocupen l'edifici de l'anomenat Bloc Llavors del Poble-Sec de Barcelona afronten aquest dijous el quart intent de desnonament en dos anys. El desnonament està previst per a dos quarts de deu del matí i poc abans de les deu s'ha presentat la comitiva judicial. Les famílies denuncien que els Mossos han intentat executar el desallotjament sense presència de la comitiva, la qual cosa seria il·legal​.A dos quarts de set la policia han iniciat el seu desplegament tallant el carrer Lleida, amb set dotacions de la Brigada Mòbil dels cos. Des d'aleshores, el Grup d'Habitatge de Sants, el Sindicat d'Habitatge del Poble-Sec i l'Obra Social Barcelona ha convocat una concentració a les immediacions del bloc per intentar frenar el desallotjament. Desenes de persones s'han concentrat al carrer de Lleida i el de Joaquim Blume en resposta a la crida.El bloc és propietat del fons voltor Vauras Investment, que té l'objectiu de vendre els immobles de l'edifici. Representants de la companyia també s'han presentat al bloc per presenciar el desnonament. Les famílies del Bloc Llavors asseguren que l'empresa s'ha negat a negociar.Poc abans de les 10 del matí s'han viscut moments de tensió i els Mossos han clavat cops de porra contra les persones concentrades. La policia s'ha emportat una dona, però no han confirmat si es troba detinguda o retinguda. El Grup d'Habitatge de Sants assegura que ha estat detinguda.Els col·lectius d'habitatge informen que hi ha 80 persones a l'interior de l'edifici per impedir l'actuació dels Mossos i de la comitiva judicial. El Sindicat de Barri del Poble-Sec assegura que l'Ajuntament només ha ofert un allotjament temporal a una de les sis famílies si el desnonament es consuma. Cap de les altres unitats familiars té alternativa habitacional i al bloc hi ha tres menors d'edat. Treballadors de l'àrea de mediació de l'Ajuntament també són a l'edifici.

