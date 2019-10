Mor Antoni Monguilod, l'home amb parkinson terminal que demanava despenalitzar l'eutanàsia

Antoni Monguilod, el veí de Malgrat de Mar de 74 anys amb parkinson terminal que mesos enrere demanava poder morir dignament, ha mort aquest dimecres. El seu cas va saltar a l'opinió pública quan, a principis de juliol, explicava en una carta oberta adreçada als mitjans de comunicació que no el compensava haver de dependre d'altres persones per fer qualsevol cosa, especialment de la seva esposa."Sé que això no té solució i me l'estimo molt i no vull que perdi la salut cuidant-me", relatava. Monguilod estava diagnosticat de parkinson des de feia dotze anys, però havia estat en l'últim quan l'evolució havia estat més agressiva fins al punt de no poder-se valer per ell mateix. Ja aleshores deia que havia decidit acabar amb la situació, i reclamava que es despenalitzés la mort assistida per poder posar punt i final a la seva existència.

