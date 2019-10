Quant cobra el teu alcalde?

"Quant deu cobrar l'alcalde?". Aquesta és una pregunta que tots -o gairebé tots- haurem formulat alguna vegada. Doncs aquí tenim la resposta, a partir de les dades de sous als ajuntaments que ha fet públiques aquest dimecres el Ministeri de Política Territorial Segons les dades oficials, que fan referència a l'any 2018 -l'últim curs complet-, Ada Colau és l'alcaldessa que cobra de l'ajuntament amb el millor sou de tot Catalunya. La segueixen els alcaldes de Terrassa i Reus. Hi ha municipis -com és el cas de l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet o Igualada- on el batlle no cobra del consistori, sinó d'alguna altra institució. Això es deu al fet que els càrrecs electes no poden percebre més d'un sou públic.En aquest llistat elaborat pel ministeri, que es pot consultar íntegre a continuació pel que fa a les poblacions catalanes, hi falten les dades de grans ajuntaments com el de Sabadell o Tarragona, així com de més d'un miler d'administracions d'arreu de l'Estat, perquè no les han facilitat.

Sou dels alcaldes i alcaldesses de Catalunya by naciodigital on Scribd

