La majoria de votants del PSC defensa que la Generalitat obri delegacions a l'exterior

SUPORT A QUE CATALUNYA TINGUI UNA POLÍTICA D'ACCIÓ EXTERIOR PRÒPIA, PER ELECTORATS

SUPORT A QUE CATALUNYA TINGUI VEU PRÒPIA A EUROPA EN ELS ÀMBITS EN QUÈ TÉ COMPETÈNCIES, PER ELECTORATS

El nivell de suport a l'obertura de delegacions de la Generalitat a l'exterior és molt elevat entre la ciutadania. Set de cada deu catalans hi està a favor, incloent fins i tot un 50,5% dels votants del PSC, malgrat que el ministre d'Exteriors, el socialista català Josep Borrell, va iniciar una croada contra la creació de noves oficines del Govern i aquesta setmana n'ha impugnat la creació de tres Davant d'això, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, va ignorar la pugna i va nomenar dimecres els tres delegats que dirigiran aquests organismes. Una política que, tot i les travetes del govern espanyol, genera un ampli consens en la societat catalana. Així ho assenyala el baròmetre òmnibus del 2019 de la Generalitat , elaborat pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).I no només la pràctica totalitat dels votants de forces independentistes defensa que la Generalitat "desenvolupi la xarxa de delegacions a l'exterior per incrementar les inversions, les exportacions i per tenir veu pròpia al món", sinó que també ho vol el 75,3% dels votants dels comuns i el 50,5% dels del PSC, per tan sols un 41,3% que s'hi oposa. Només els electorats de Cs i PP són contraris a aquesta xarxa de delegacions.La mateixa enquesta pregunta sobre si la Generalitat ha de disposar d'una política d'acció exterior pròpia, extrem que ara per ara xoca amb algunes sentències judicials. En aquest cas, el resultat és més ajustat, tot i que també nítidament favorable a aquesta opció, amb el suport del 63,4% dels enquestats, quasi el triple que el 22,3% que s'hi oposa.En aquest cas, el suport dels votants de forces independentistes és també molt elevat -superior al 90%, en tots els casos- i el dels comuns assoleix igualment el 71,4%. Els electors socialistes, però, aquest cop ja no ho veuen tan bé, atès que ho avala tan sols el 37,6% i ho rebutja un 46,8%, amb un nivell d'indefinició alt, del 15,6%. De nou, els votants de Cs i PP neguen clarament que l'acció exterior pròpia sigui necessària.Finalment, el suport torna a ser molt elevat -més fins i tot que amb les delegacions- a la reivindicació conforme Catalunya "ha de tenir veu pròpia davant les institucions europees sobre els temes que té competències", com ho serien els refugiats, la cultura, la política agrària o l'energia, segons se cita. Un 72,4% dels enquestats pel baròmetre ho veu necessari.Això inclou quasi la totalitat dels electorats independentistes, el 85,7% del dels comuns i fins i tot un molt destacable 58,7% dels votants del PSC. De nou, només s'hi oposen els electors de Cs i del PP, per bé que, entre aquests darrers, el suport a la veu pròpia a Europa assoleix un rellevant 40% de suports -per bé que hi ha una mostra reduïda de votants populars a l'enquesta.

