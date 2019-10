Els estudis dels pares condicionen l'accés a la universitat dels fills

La taxa d'accés a la universitat pública entre estudiants amb pares amb titulació casi triplica la dels que els seus progenitors tenen només estudis obligatoris, i duplica la dels alumnes amb pares amb estudis secundaris.Ho explica l'informe Qui estudia a la universitat? Anàlisi de 15 anys d'evolució de l'accés a la universitat pública a Catalunya (2002-2017), realitzat per el Grup de Recerca en Educació i Treball (Gret) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Observatori del Sistema Universitari (OSU).La coautora de l'estudi, Helena Troiano (Gret), ha explicat aquest dimecres que la probabilitat d'accés a la universitat és molt diferenciada i està condicionada pels estudis dels pares.Segons l'estudi, un 82,6 % dels estudiants amb pares universitaris arriben a la universitat, davant d'un 28,3 % dels joves amb progenitors que no només tenen estudis obligatoris. Si parlem dels estudiants els pares dels quals tenen estudis postobligatoris, la xifra queda en un 38,2%.Un altra de les conclusions a les quals ha arribat la recerca ha estat l'evolució de la taxa d'accés global a la universitat en els últims 17 anys: ''Al llarg del període 2002-11, la taxa d'accés creix, i ho fa acceleradament a partir de 2008. Entre 2011 i 2014 s'observa un fort alentiment i a partir de 2014 decreix."Al mateix temps s'ha incrementat la matriculació dels estudiants universitaris en centres privats, tal i com afirma l'estudi: "El fort increment dels preus dels estudis a la universitat pública, especialment per als estudiants d'origen social més alt, ha reduït la diferència del cost d'estudiar a la universitat pública i privada, la qual cosa pot haver afavorit una transferència d'estudiants que ara triarien centres de titularitat privada."

