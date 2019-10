El Festival de Sitges es retroba amb el cinema de Quentin Dupieux

Les millors pel·lícules del dia

El cinema de Quentin Dupieux ha tornat a estar present al Festival de Sitges . Després d'emportar-se el premi a Millor Guió en l'edició anterior per Au Poste, el director francès ha reaparegut amb Le daim, un film extravagant i divertit protagonitzat per l'oscaritzat Jean Dujardin.A més a més, Sitges també s'ha retrobat amb Ant Timpson, qui anys més tard de produir èxits com Turbo Kid, s'ha endinsat en el món de la direcció amb Come to daddy. A banda d'aquests dos artistes consolidats, avui el talent jove també ha brillat al festival amb la Blood Red Carpet, on hi han desfilat actors com David Solans i Claudia Trujillo.

