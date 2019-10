Millo es nega a reconèixer que va mentir al Suprem sobre una víctima de l'1-O

L'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo ha esquivat la demanda de conciliació interposada contra ell per Marta Torrecillas -víctima de les càrregues policials del referèndum a l'institut Pau Claris de Barcelona-, en què li demanava que es retractés de les seves declaracions com a testimoni al judici de l'1-O al Tribunal Suprem. Torrecillas sol·licitava judicialment a Millo que reconegués que havia mentit davant del magistrat Manuel Marchena quan s'havia referit a ella. En paral·lel, la catalana també té oberta una denúncia per amenaces i assetjament continuat per part d'un guàrdia civil després del referèndum Torrecillas va denunciar que, durant la jornada de l'1-O, un policia li havia retorçat els dits de la mà, li havia tocat els pits i l'havia llençar per les escales del centre . Al Tribunal Suprem, Millo la va acusar de mentir sobre l'actuació policial i les agressions que va rebre, i va assegurar que ella mateixa havia desmentit la seva denúncia pública. Segons Torrecillas, les afirmacions de Millo són falses, i això és especialment greu, ja que com a testimoni estava obligat a dir la veritat.

ÀUDIO Marta Torrecillas explica la seva agressió policial

Després que ella presentés una sol·licitud de conciliació al jutjat de primera instància de Barcelona perquè Millo es retractés, l'exdelegat del govern espanyol ha optat per no fer-ho, segons han confirmat afonts de la defensa de Torrecillas. Millo ha al·legat que el seu domicili actual és a Sevilla, de manera que s'hauria d'haver instat la conciliació allà i no a Barcelona. No obstant això, la defensa de la víctima de l'1-O assegura que Millo "no ha acreditat que la seva residència es trobi a Sevilla".En qualsevol cas, l'acte de conciliació, previst pel passat 30 de setembre, es va donar per intentat, tot i que sense èxit, un fet que obre la porta a nous mecanismes judicials que els advocats de Torrecillas ja estan explorant. La conciliació hagués permet arribar a un acord sobre les qüestions que caldria desmentir, així com la via a través de la qual s'hauria de publicar la rectificació.

