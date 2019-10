El Suprem demana a totes les parts que opinin sobre la revisió de la presó dels Jordis

El Tribunal Suprem ha donat trasllat a totes les parts de la petició de la Fiscalia de fer una vista per decidir si cal allargar la presó preventiva dels Jordis perquè es pronunciïn sobre la qüestió. Ja ho han fet els lletrats del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, que han demanat la llibertat immediata.Encara falta que comuniquin la seva posició les acusacions. El ministeri públic va fer la petició de celebrar la vista "per al supòsit que la sentència no es dicti abans del 16 d'octubre" quan es compleixen dos anys que els Jordis estan empresonats. El termini màxim de presó provisional és justament de dos anys, prorrogable per igual termini, segons la llei d'enjudiciament criminal.Així doncs, per mantenir la mesura cautelar el tribunal ha de dictar una pròrroga després d'escoltar totes les parts. Fonts jurídiques han apuntat aquest dimecres que la compareixença de Cuixart i Sánchez es faria per videoconferència si finalment s'acaba celebrant la vista.

