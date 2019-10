GUIA Totes les mobilitzacions previstes per quan surti la sentència

Falten pocs dies perquè es faci pública la sentència de l'1-O i l'independentisme -principalment l'independentisme civil- es mou per mirar de donar una resposta a la decisió que prengui el Tribunal Suprem. Ara per ara no ha transcendit el dia en què es coneixerà el veredicte de l'alt tribunal, però l'ANC i Òmnium, els CDR i la nova plataforma Tsunami Democràtic ja han organitzat mobilitzacions per al dia en qüestió i els dies posteriors.El Govern i l'independentisme institucional en general encara no han anunciat una resposta concreta i fien a la mobilització ciutadana la reacció a la sentència. Quim Torra sí que ha posat el focus en la desobediència civil com a "dret" de la ciutadania per protestar quan el Suprem decideixi si els líders independentistes van o no a la presó. Aquí teniu un recull de les accions previstes:

