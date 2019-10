Karma Peiró guanya el premi DonaTic Divulgació, que premia l'emprenedoria digital femenina

La periodista Karma Peiró ha guanyat el premi DonaTic en la categoria de divulgació que atorga el departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per reconèixer l'emprenedoria digital femenina. Peiró, llicenciada en Ciències de la Informació i la Comunicació, té una llarga trajectòria com a periodista especialitzada en TIC des que va començar a endinsar-se en aquest món, fa més de vint anys. Ha impartit assignatures de comunicació digital a diferents universitats catalanes.Karma Peiró va ser directora de(2015-18) i ha dirigit i coordinat projectes vinculats a les tecnologies de la informació i la comunicació, com el programa d'expedicions de dades de la Diputació de Barcelona sobre l'impacte del canvi climàtic, o amb el govern canari sobre la conciliació laboral. Ha estat col·laboradora habtitual d'institucions com el CCCB i ha estat una de les organitzadores de les Jornades de Periodisme de Dates i Open Data.El guardó, en set categories, ha celebrat la seva cinquena edició i ha batut el seu rècord a l'haver-se superat les 100 candidatures al premi. El conseller Josep Puigneró va ser qui va presidir l'acte de lliurament, celebrat a la Sala Barts de Barcelona ahir al vespre.El conseller Puigneró va explicar en el transcurs de l'acte que la igualtat encara ha d'avançar molt en el sector TIC, un àmbit en el qual treballen uns set milions de persones a Europa, i només el 30% són dones. Precisament ahir se celebrava el Dia Ada Lovelace, que és reconeguda com la primera dona programadora de la història.

