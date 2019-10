Toni Clapés deixa el seu programa per problemes de salut

Amics,

Després d’un seguit de proves amb els excel.lents professionals de @hospitalclinic la meva prioritat ara és la salut. Espero poder tornar a ser amb vosaltres després d’uns mesos de tractament. Gràcies pels vostres missatges d’estima i suport. Jo també us trobo a faltar. — antoni clapés casals (@toniclapes) October 9, 2019

El periodista Toni Clapés abandonarà temporalment el seu programa de ràdio, Versió RAC1, per tractar-se d'un problema de salut, segons ell mateix ha anunciat a les xarxes socials. "Espero poder tornar a ser amb vosaltres després d'uns mesos de tractament", ha dit Clapés.Clapés, un dels locutors estrella de la cadena, i protagonista de la programació radiofònica a Catalunya des de fa dues dècades, feia dies que no presentava el seu programa. El seu tuit ha estat respost immediatament amb missatges de suport per part de col·legues de professió, de la mateixa cadena i de la competència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor