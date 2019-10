Colau espera que la sentència del judici de l'1-O no sigui «dura»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha expressat la seva esperança que el Tribunal Suprem no dicti una sentència "dura" en el judici de l'1-O. En una entrevista a Ràdio 4, Colau ha afirmat que això seria un "error" i també ha retret al president espanyol, Perdo Sánchez, que hagi convocat eleccions en el context actual. "Ha estat una greu responsabilitat", ha etzibat.Colau preveu que durant el període electoral Sánchez faci servir Catalunya per "fer campanya" i ha reclamat abandonar la "judicialització" de la política i la unilateralitat. Als independentistes l'alcaldessa també els retreu la "sobreactuació", especialment al president Quim Torra, a qui ha criticat per "flirtejar" amb la desobediència.L'alcaldessa ha demanat al president que diferenciï entre l'activisme i la responsabilitat institucional. "Alguns polítics no entenen la diferència", ha afirmat. Colau ha fet extensives les seves crítiques a ERC, a qui també ha acusat de "sobreactuar" i de no tenir iniciativa política.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha admès sorpresa per la candidatura de la formació d'Íñigo Errejón a Barcelona i ha avisat que la ciutadania vol "suma i no més fraccionament". En declaracions a Ràdio 4, Colau ha explicat que ell no li va dir res quan van començar a sortir notícies al respecte, però ella va contactar amb Manuela Carmena per dir-li que li sorprenia que ni tan sols la truqués.Després d'una "certa insistència" de Carmena, ha continuat, Errejón la va trucar i ella li va traslladar que l'agenda social i d'unitat que planteja Més País ja la representen els comuns a Catalunya. "Ell no té cap tipus d'estructura, ni d'organització, ni de programa català. No crec que sumi posar una altra candidatura més", ha insistit.Colau ha insistit que la fragmentació "ha decebut" alguna gent, però en tot cas ha apuntat que el que més li preocupa és que la nova convocatòria electoral pugui desmobilitzar el votant progressista. Ha criticat el president del govern en funcions, Pedro Sánchez, per convocar nous comicis "obrint la porta" a una victòria de la dreta.De cara al futur, ha insistit que cal que les forces progressistes arribin a acords, com han fet a l'Ajuntament de Barcelona.

