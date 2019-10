L'estudi matemàtic que ha trobat la millor tècnica per buscar lloc per aparcar

Els físics Paul Krapivsky, de la Universitat de Boston, i Sidney Redner, de l'Institut Santa Fe, han tret a la llum un experiment interessant. Van analitzar tres estratègies d'aparcament diferents: mansa, prudent i optimista, per a determinar, sobre la base d'una sèrie de variables., quina és més probable que tingui èxit.Segons l'experiment, recentment publicat a Journal of Statistical Mechanics, els físics van decidir construir la seva anàlisi entorn d'un aparcament idealitzat amb una sola fila basant-se en les tres estratègies bàsiques d'aparcament ja esmentades. Un conductor que opti per l'estratègia mansa aparcarà allí on sigui que es presenti l'oportunitat. El de l'estratègia prudent, en el primer espai disponible el més pròxim a la destinació. I, finalment, el que apliqui l'estratègia optimista tractarà de trobar un lloc just davant de la destinació i després retrocedirà fins a trobar buit el més pròxim possible.Sobre la base del seu model, els científics van concloure ràpidament que l'estratègia mansa és la menys efectiva de les tres, qualificant-la d'"ineficientment arriscada" perquè "molts dels buits bons no estan ocupats i la majoria dels cotxes aparquen lluny de la destinació".Determinar quina de les dues estratègies restants era preferible va resultar més complicat, per la qual cosa van introduir la variable del cost, a la qual van definir com "la distància des del lloc d'aparcament fins a l'objectiu més el temps perdut buscant un lloc d'aparcament", i suposant que la velocitat de l'automòbil buscant lloc és la mateixa que la velocitat mitjana de caminada.Així, van arribar a la conclusió que l'estratègia prudent és menys costosa perquè, "encara que no permet que el conductor aprofiti la presència de molts lugres d'aparcament principals prop de l'objectiu, la reculada que sempre ha d'ocórrer en l'estratègia optimista supera el benefici".Malgrat arribar a aquesta conclusió, hi ha qui podria dir que caminar una mica més lluny és una compensació acceptable per a evitar donar voltes sense parar en un aparcament ple de cotxes seguint la mateixa estratègia.Els autors reconeixen alguns punts febles a les seves troballes. Es tracta d'un model minimalista basat en la física en el qual es parteix de la base d'un aparcament unidimensional (d'una sola fila), i en el qual se suposa que els automòbils ingressen a l'aparcament per la dreta, i que tindran temps per a trobar un buit abans que entre el pròxim cotxe. Un escenari que no contempla la competència entre cotxes per un espai.

