La cúpula dels Mossos abandona l'acte de la Guàrdia Civil ofesa pels discursos

La cúpula d'Interior que assistia a l'acte amb motiu de la celebració de la patrona de la Guàrdia Civil ha marxat abans que acabés la cerimònia ofesa pel contingut i el to dels discursos dels comandaments del cos, segons han explicat fonts del Departament d'Interior.El secretari general d'Interior, Brauli Duart, el director general de la Policia, Pere Ferrer, i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eugeni Sallent, han abandonat l'acte just quan han acabat els discursos. Els han molestat especialment les referències indirectes al major Trapero i a la intendent Teresa Laplana, que estava al capdavant del dispositiu del 20 de setembre a la Conselleria d'Economia.El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, ha assegurat aquest dimecres que l'última operació policial contra els CDR demostra que "la pretesa revolució dels somriures" s'ha convertit "amb més facilitat de la desitjada" en "el rictus que dissimula l'odi i la mesquinesa capaç de generar destrucció, dolor i sofriment".Durant la seva intervenció a l'acte de celebració de la patrona del cos, Garrido, després de puntualitzar que independentisme i terrorisme "no són el mateix", ha alertat als que per aconseguir la independència "triïn el camí del terror" que se'ls combatrà "sense pena ni treva" perquè finalitzin el seu recorregut davant la justícia.Al seu torn, el director general de la Guàrdia Civil, Félix Azón, que ha dit "compartir" totes les paraules de Garrido, ha destacat que la detenció dels CDR "ha evitat mals majors que ja no es produiran".La Guàrdia Civil ha condecorat també a títol pòstum qui va ser el titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Aquest magistrat, que va morir el novembre del 2018 a causa d'una malaltia, va encapçalar la primera investigació sobre la logística del 1-O. Part de la instrucció d'aquest jutjat ha alimentat la causa del Tribunal Suprem sobre l'1-O.En la celebració de la patrona a la caserna de Sant Andreu de la Barca, han lliurat a l'esposa del jutge difunt la distinció una creu de l'ordre del cos en categoria de plata.Entre els condecorats també hi ha la lletrada de l'administració de justícia del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, que va intervenir en el registre del Departament d'Economia el 21 d'octubre. Del Toro, que també va comparèixer com a testimoni al judici per l'1-O , ha rebut una medalla .al mèrit amb distintiu blanc.

