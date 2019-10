El periodista Toni Vall, premi de Comunicació del festival Som Cinema

El festival "Som Cinema" ha concedit el III Premi de Comunicació al periodista i col·laborador habitual deToni Vall (Barcelona, 1979). L’organització del Festival de l’Audiovisual Català ha destacat que, amb aquest guardó, reconeix la trajectòria de Vall com a periodista cultural en l'àmbit del cinema, que sempre ha exercit amb esperit crític i pedagògic, així com la seva tasca en la difusió dels autors i del cinema català.Toni Vall, que col·labora a Nació Digital amb cròniques de Barcelona crítiques televisives , és periodista especialitzat en cinema i professor de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. També escriu i parla sobre cinema a les revistes Cinemanía i Sàpiens, al diari Ara, al programa de ràdio El món a Rac1, al programa de televisió Àrtic de Betevé, a Sentit Crític i a El Nacional.Durant deu anys va ser crític cinematogràfic i televisiu al diari Avui. Així mateix, ha col·laborat en mitjans de comunicació com 8TV, COM Ràdio, Fotogramas, Serra d’Or i Televisió de l’Hospitalet. És autor del llibre d’entrevistes a periodistes Les veus de la influència i del llibre "La meva vida en un clic", sobre el fotògraf Horacio Seguí. El 2012 va publicar el llibre "Les veus de la influència", on entrevista a quinze periodistes catalansEl festival Som Cinema va nàixer fa deu anys amb l'objectiu de donar suport i fer visible el talent emergent del cinema i l'audiovisual català, amb una combinació de professionals molt joves amb altres d'àmplia experiència. La nova edició es farà a Lleida del 22 al 27 d’octubre.

