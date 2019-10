Pedro Garrido, el lleidatà que va estar a la brigada d'Informació al País Basc

Pedro Garrido (Lleida, 1958) és, des de fa poc més d'un any, el nou cap de la Guàrdia Civil a Catalunya. El juliol del 2018 va substituir Ángel Gozalo, qui havia ostentat el càrrec des del 2012. A les portes de la sentència del Tribunal Suprem, Garrido es presenta -amb experiència als serveis d'Informació del cos al País Basc- com un dels representants militars que més contundents s'ha mostrat amb l'independentisme. En l'acte central de celebració de la patrona del cos, i enmig de les crítiques sobre l'increment d'agents de l'Institut Armat i de la Policia Nacional espanyola a Catalunya, el cap de la Guàrdia Civil ha encarnat sense pèls a la llengua la filosofia del cos: es combatrà l'independentisme "sense pena ni treva".Es tracta del segon acte que Garrido ha protagonitzat com a màxim responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya. En un moment d'alt voltatge polític, ha carregat contra la suposada "violència" atribuïda a certs sectors de l'independentisme. "La pretesa revolució dels somriures", ha dit, s'ha convertit en "el rictus que dissimula l'odi i la mesquinesa", i malgrat que ha precisat que independentisme i terrorisme "no són el mateix", ha lamentat que aquest "triï el camí del terror".Garrido, nascut a la Seu d'Urgell, va ingressar a l'Acadèmia General Militar de Saragossa el 1980, obtenint l'ocupació de Tinent de la Guàrdia Civil el 1982. Entre els seus serveis destaquen el d'Informació de la Comandància d'Àlaba, la Unitat de Serveis Especials de la Direcció general a Madrid, l'Acadèmia de Policia Judicial a Madrid, la Unitat Central Operativa (UCO), la Unitat de Seguretat de la Casa del Rei, el Gabinet Tècnic de la Direcció general a Madrid, el Servei de Costas i Fronteres, i la Secretaria de Cooperació Internacional.Ja en la presa de possessió com a cap de la Guàrdia Civil a Catalunya va avisar que la Guàrdia Civil s'hauria "d'enfrontar als intents d'alguns sectors , certament minoritaris" que volien aïllar-los de la societat a la qual serveixen.

