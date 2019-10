El cinema d'animació conquereix Sitges amb «J'ai perdu mon corps»

La millor pel·lícula del dia

Original, emotiva i nostàlgica. J'ai perdu mon corps (I lost my body) és, sense dubte, una de les millors pel·lícules franceses del 2019. Avui, aquesta joia elaborada per Jérémy Clapin, ha enamorat un Festival de Sitges marcat per l'animació. I és que, aquest dimecres també s'ha presentat Her Blue Sky, una sorprenent història plena d'aventures amoroses i anhels juvenils.Aquests, però, no són els únics títols d'animació del certamen. Al llarg de la setmana s'han projectat propostes com Children of the Sea, d'Ayumu Watanabe, considerada un dels millors exponents de l'anime d'aquest any al Festival d'Annecy, i One Piece Stampede, basada en la immensa obra d'Eiichiro Oda.

