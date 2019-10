La desconeguda història del Geperut de Notre Dame català arriba al Centre Cultural Terrassa

El Centre Cultural Terrassa acull aquest diumenge, 13 d'octubre, l'espectacle de circ Josafat. En una funció a les 18 h, la companyia Passabarret va guanyar el Vè Gran Premi BBVA Zirkòlika amb aquest espectacle sobre la novel·la modernista de Prudenci Bertrana, adaptada en clau de circ i per al públic familiar.En Josafat, un campaner solitari habituat a l’alçada, que tan aviat juga amb una perxa de sis metres com amb el perill dels ganivets, és seduït per la Fineta amb un llenguatge acrobàtic. Amb aquesta fascinant trobada es produeixen equilibris i desequilibris entre dos protagonistes antagonistes que tan aviat desafien la gravetat sobre un quadrant, com ballen sobre una perxa. El públic també veurà un jocs amb ganivets, teles o la follia de la roda cyr.Oriol Llop interpreta a un passional i descomunal Josafat i Maria Cavagnero transforma la passió que senten els dos protagonistes en números de circ. Tot això, acompanyats per la música en directe interpretada per Guillermo Cides amb el seu stick, un instrument a mig camí d’una guitarra i un baix. De fet, la seva música i els sons que emet amb diversos elements – un globus o un tros de pa torrat– són les úniques manifestacions sonores que es poden escoltar durant la representació.

