VÍDEO L'ANC anuncia les accions «immediates» de reacció a la sentència

Com ha de ser la reacció a la sentència de l'1-O? Segons l'Assemblea Nacional Catalana, una vegada es conegui el veredicte del Tribunal Suprem contra els presos independentistes el primer que s'ha de fer és una mobilització "immediata"."Es fa una crida perquè la ciutadania surti al carrer immediatament després que la sentència vegi la llum per fer sentir la seva veu, ja sigui aturant el cotxe o fent sonar el clàxon si s'està circulant", indiquen. Cal "fer soroll i protestar", ja s'estigui al carrer, a la feina o a casa. Per això, i davant de la impossibilitat de conèixer el moment exacte en què es farà pública la sentència, l'Assemblea insta a una "primera resposta espontània", que tingui caràcter immediat.Així mateix, i a partir d'aquesta data, s'anunciaran convocatòries per a aquell mateix dia a les 20.00 hores, convocades conjuntament amb Òmnium Cultural. Per saber on caldrà anar i quan, l'ANC demana seguir les xarxes socials de l'entitat: "Serà a partir d'aquests canals que es farà una crida a la mobilització, de manera molt ràpida i coordinada".La tercera resposta a la sentència, el mateix dia en què es conegui, és una encartellada de país per mostrar "el rebuig" a la resolució i a les penes. De la mateixa manera, assegura l'ANC, es reafirmarà "l'objectiu polític, la independència".Durant el dia s'anunciarà la data d'inici de les Marxes per la Llibertat, que sortiran des de cinc punts diferents del territori: Berga, Vic, Girona, Tàrrega i Tarragona, i que recorreran el país durant tres dies fins arribar a Barcelona, sempre en dimecres, dijous i divendres.

