El Barcelona Meeting Point debatrà sobre l'accés a l'habitatge

El saló immobiliari Barcelona Meeting Point arriba enguany a la seva 23a edició i se celebrarà del 16 al 19 d'octubre al recinte de Fira Barcelona a Montjuïc. Aquest dilluns els seus responsables han presentat l'edició, que abordarà l'accés a l'habitatge i el paper de les noves tecnologies en el mercat immobiliari, així com la sostenibilitat i el paper de la dona.El Meeting Point comptarà amb 280 empreses de 26 països i preveu superar els més de 16.000 visitants de l'any passat. El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i president del BMP, Pere Navarro, ha destacat que s'ha doblat l'espai del congrés i que s'ha apostat per anar més enllà d'una fira i aconseguir també un congrés "amb contingut".Navarro ha apuntat que un dels temes importants a tractar és l'accés a l'habitatge i per això s'organitzarà el debat 'Futur de les polítiques d'habitatge', que tindrà lloc el 17 d'octubre a càrrec de l'Associació de Promotors Constructors d'Espanya (APCE). Aquest comptarà amb la participació de representants del Ministeri de Foment, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, l'APCE i el Consorci de la Zona Franca.La voluntat dels organitzadors és que enguany el saló s'obri més a la ciutadania i per això s'han organitzat activitats com sortejos, una subhasta de mobles, una àrea dedicada a les famílies i un espai centrat en les reformes. L'objectiu, atreure el públic familiar a Montjuïc.La directora general del CZFB i del BMP, Blanca Sorigué, ha explicat que també que es vol apropar el saló a la ciutat de Barcelona i potenciar aquesta entre els seus visitants. "No hem d'oblidar que les fires són una gran oportunitat per gaudir de Barcelona", ha declarat.Pel que fa a les previsions de desacceleració econòmica global del Fons Monetari Internacional i la possibilita que afecti el sector immobiliari, Navarro s'ha allunyat de les previsions negatives i ha defensat que les darreres dades indiquen que el sector encara creix. El delegat ha afirmat que els diferents agents del sector van quedar "molt vacunats" de les actuacions que es van dur a terme durant la bombolla immobiliària i tenen clar que "aquesta vegada no s'han repetit".Sobre possibles afectacions exteriors al saló, Navarro també s'ha referit a la sentència de l'1-O, expressant el seu desig que no afecti la seva activitat.

