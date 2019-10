Els benedictins del Valle de los Caídos acudiran al Constitucional contra l'exhumació de Franco

La comunitat benedictina del Valle dels Caiguts s'oposa a la petició d'aixecament de suspensió cautelar de l'exhumació de Francisco Franco sol·licitada per l'Advocacia de l'Estat, recorda que les "vulneracions de drets fonamentals" invocades per la abadia en relació a la llibertat religiosa i la no intromissió dels poders civils en els llocs de culte, no han estat jutjades, i anuncia que acudirà a l'empara del Tribunal Constitucional."Sembla evident que tant la família Franco com, per descomptat, aquesta abadia, acudirà a l'empara del Tribunal Constitucional al·legant la vulneració dels drets fonamentals que consten en el nostre escrit de demanda sol·licitant, si cal, el plantejament d'una 'autoqüestió d'inconstitucionalitat ' ", precisen els benedictins en un escrit presentat davant la secció quarta de la sala tercera del contenciós-administratiu del Suprem.Justament aquest dimecres, el Suprem ha deixat clar que el govern espanyol podrà exhumar Franco del Valle de los Caídos sense comptar amb el vistiplau del prior de l'abadia. El Suprem ha rebutjat donar més aclariments als familiars de Franco, que exigien que l'exhumació comptés amb l'acord del religiós. L'alt tribunal s'ha limitat a reiterar que la sentència és ferma i que l'executiu no necessita cap autorització de la comunitat de l'abadia. Segons ha avançat eldiario.es , el prior ha fet arribar una carta a la ministra Carmen Calvo fent explícita la seva oposició a l'exhumació. "Aquesta abadia no autoritza l'accés a la basílica (lloc de culte) amb finalitat d'accedir a una 'res sacra' (sepultura)", ha escrit en la missiva.

